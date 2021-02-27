Садыр Жапаров посетит с визитом Казахстан

Президент Садыр Жапаров в начале марта посетит с визитом Казахстан. Информацию 24.kg подтвердила пресс-секретарь главы страны Галина Байтерек.

По ее словам, ей пока неизвестны программа и статус поездки. «Более полную информацию предоставим в понедельник», — отметила она.

Напомним, после выборов президента в Кыргызстане глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Жапарова с избранием на пост президента. Пресс-служба главы соседнего государства сообщала, что Токаев пригласил Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Садыр Жапаров принял приглашение, заметив, что с первым визитом в качестве лидера республики приедет в соседнее государство. Однако свой первый официальный визит президент Садыр Жапаров совершил в Российскую Федерацию.