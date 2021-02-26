Садыр Жапаров просит власти РФ вакцинировать мигрантов-кыргызстанцев от COVID-19

В рамках своего первого официального визита в Россию президент Кыргызстана дал большое интервью «Российской газете».

Садыр Жапаров рассказал, что во время переговоров обсуждалась тема трудовых мигрантов.

«В ходе переговоров с российской стороной были подняты вопросы, связанные с пребыванием на территории РФ наших трудовых мигрантов в целом. Вместе с тем особый акцент был сделан на вопросы облегчения выезда наших граждан в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, в частности, необходимость возобновления полноценного транспортного сообщения между нашими странами для обеспечения свободы передвижения трудящихся», — сказал он.

Глава государства также добавил, что, учитывая, что в России, по официальным данным, пребывает более 800 тысяч граждан Кыргызстана, большинство из которых полностью экономически и социально интегрированы в российское общество, им была выражена просьба о включении в российские программы вакцинации от коронавирусной инфекции кыргызских трудящихся в РФ и членов их семей либо возможности их вакцинации на платной основе.