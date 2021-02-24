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Власть

Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом прибыл в Москву

Президент Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом прибыл в Москву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, в ходе визита Садыр Жапаров проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи главы государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Также ожидается встреча с бизнес-сообществом РФ, соотечественниками и кыргызстанскими студентами, обучающимися в российских вузах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184483/
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