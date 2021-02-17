Достучались. Баткенцев, вышедших на митинг, принял чиновник аппарата президента

Жителей Баткенской области, два дня митинговавших в Бишкеке с целью привлечь внимание властей к приграничным проблемам, сегодня принял первый заместитель руководителя аппарата президента Медербек Сатыев.

По данным пресс-службы главы государства, чиновник провел встречу с гражданскими активистами и жителями Баткенской и Джалал-Абадской областей по вопросам границ. В ней приняли участие секретарь Совета безопасности Рыскелди Мусаев, представители аппарата правительства, МИД, МВД, ГКНБ.

Обсуждены вопросы по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской линий государственных границ, способы решения вопросов по оставшимся неуточненным участкам территорий и пресечения контрабанды. Отмечена необходимость скорейшего выделения средств в целях улучшения социально-бытового положения и создания благоприятных условий для проживания местных жителей.

Вся информация, предложения и требования, озвученные в ходе встречи, будут доведены до сведения президента, вместе с этим будут даны необходимые поручения соответствующим государственным органам.