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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Переговоры с Таджикистаном по определению границы продолжатся в марте

Работа правительственной комиссии по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном продолжится в марте. Об этом на брифинге в правительстве сообщил спецпредставитель правительства по вопросам границы Назирбек Борубаев.

По его словам, переговоры были приостановлены в связи с распространением COVID-19.

«Как вы знаете, комиссию по делимитации и демаркации границы возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он сейчас болеет. Когда он вернется в Кыргызстан, в первой декаде марта мы начнем переговоры с Таджикистаном», — заявил он.

Он отметил сложность расположения некоторых участков кыргызско-таджикской границы.

«Мы с Таджикистаном начали работу в 2002 году и договорились по 60 процентам границы. Остальные участки очень сложные, поэтому решить за короткий срок не получается», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183504/
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