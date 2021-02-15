Переговоры с Таджикистаном по определению границы продолжатся в марте

Работа правительственной комиссии по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном продолжится в марте. Об этом на брифинге в правительстве сообщил спецпредставитель правительства по вопросам границы Назирбек Борубаев.

По его словам, переговоры были приостановлены в связи с распространением COVID-19.

«Как вы знаете, комиссию по делимитации и демаркации границы возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он сейчас болеет. Когда он вернется в Кыргызстан, в первой декаде марта мы начнем переговоры с Таджикистаном», — заявил он.

Он отметил сложность расположения некоторых участков кыргызско-таджикской границы.

«Мы с Таджикистаном начали работу в 2002 году и договорились по 60 процентам границы. Остальные участки очень сложные, поэтому решить за короткий срок не получается», — сказал он.