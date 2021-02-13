Мэрия отменила тендер на закуп фитнес-браслетов на полмиллиона сомов

Мэрия Бишкека отменила тендер на закуп фитнес-браслетов к Международному женскому дню 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В целях рационального использования средств местного бюджета и. о. мэра поручил проработать вопрос отмены тендера», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно о планах Свердловской райадминистрации Бишкека закупить 250 фитнес-браслетов. Соответствующее объявление на сумму полмиллиона сомов появилось на сайте госзакупок.

В мэрии позже объяснили, что тендер районной администрации на покупку 250 фитнес-браслетов объявлен для приобретения подарков к Международному женскому дню 8 Марта для почетных жительниц и активистов района.