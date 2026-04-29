Чудаки парковки. В Бишкеке машины ставят на газонах и встречной полосе движения

В Бишкеке машины ставят на газонах и встречной полосе движения. Об этом 24.kg сообщают горожане.

Эти автомобили припарковали под запрещающим знаком.

Внедорожник оставили на встречной полосе улицы, где одностороннее движение.

А тут машины устроили стихийную парковку прямо на газоне.

«На пересечении улиц Московской и Ибраимова стихийная парковка на тротуаре. Пешеходная дорога из-за этого разбилась и пришла в негодность», — сообщает бишкекчанин.

