Чудаки парковки. В Бишкеке машины ставят на газонах и встречной полосе движения

В Бишкеке машины ставят на газонах и встречной полосе движения. Об этом 24.kg сообщают горожане.
Эти автомобили припарковали под запрещающим знаком.
Внедорожник оставили на встречной полосе улицы, где одностороннее движение.
А тут машины устроили стихийную парковку прямо на газоне.
«На пересечении улиц Московской и Ибраимова стихийная парковка на тротуаре. Пешеходная дорога из-за этого разбилась и пришла в негодность», — сообщает бишкекчанин.
