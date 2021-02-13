Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров

Президент дал интервью Кыргызскому национальному информационному агентству «Кабар». Садыр Жапаров прокомментировал решение Первомайского районного суда Бишкека по делу бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

«Райым Матраимов признал себя виновным и в рамках сотрудничества со следствием оплатил более 2 миллиардов сомов. Это только один эпизод. Вчера суд наложил штраф в размере 260 тысяч сомов по этому эпизоду. ГКНБ предоставил мне информацию, что направил письма в соседние страны с запросами о его деятельности в Дубае, банковских счетах и имуществе.

Если их ответ придет, расследование дела будет продолжено. Поэтому людям нужно запастись терпением. Такое дело не закончить за один день. Мы также знаем, что есть силы, которые финансируют волнения и настраивают проводить митинги каждое воскресенье. Все под нашим полным контролем. Не поддавайтесь их влиянию», — сказал он.

11 февраля 2021 года судья Гульзат Дыйканбаева зачитала приговор, согласно которому Райымбек Матраимов признан виновным в коррупции. Его оштрафовали на 260 тысяч сомов. Кроме того, суд снял арест с имущества обвиняемого.

Напомним, в октябре 2020-го органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.