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Власть
Сюжет: COVID-19

В КР готовятся к завозу нового штамма COVID-19. Премьер провел совещание

Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание, где обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Обсуждены вопросы поэтапного возобновления работы общеобразовательных школ и детских садов, подготовки к массовой вакцинации населения от COVID-19 на добровольной основе. Первая партия вакцины в рамках программы COVAX может быть доставлена в республику уже в марте, вторая часть — во втором квартале.

Прорабатывается вопрос использования вакцин, произведенных в России и Китае.

Улукбек Марипов подчеркнул важность качественной и оперативной работы по добровольной вакцинации населения, в первую очередь работников сферы образования и медицины.

«Случаи заражения новыми штаммами вируса, зарегистрированные уже и в соседних странах, не могут не беспокоить. Все медицинские учреждения страны должны быть полностью готовы к возможному увеличению случаев заболевания. Особенно важно, чтобы в больницах были установлены системы подачи жидкого кислорода. Под постоянным контролем должен быть уровень запаса медикаментов и средств индивидуальной защиты с учетом возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Необходимо также увеличить запас необходимых лекарств», — сказал Улукбек Марипов.

Он отметил важность активизации работы по цифровизации системы здравоохранения. По итогам совещания даны поручения Министерству здравоохранения и социального развития, Министерству экономики и финансов и Министерству иностранных дел.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183103/
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