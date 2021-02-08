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Власть

Балбак Тулобаев заявляет, что везде и всюду мэрия будет открывать свои базары

Мэрия Бишкека построит свои рынки на территории Ошского и Орто-Сайских базаров, а также на территории «Дордоя». Об этом на очередной сессии БГК сообщил и. о. мэра Балбак Тулобаев.

Он отметил, что всего в этом году муниципалитет планирует создать около 2 тысяч рабочих мест. «Уже определили сферы, где хотим это сделать. Например, возле Ошского рынка, у ЗАО «Берекет» заберем 2 гектара, там 700 человек работает. Сказал, чтобы за январь платили мэрии. Около 2 миллионов сомов найдем и построим рынок», — сказал чиновник.

Балбак Тулобаев добавил, что такой же участок есть на рынке «Дордой», заканчивается срок аренды на Орто-Сайском. «Везде и всюду будем ставить базары и дай бог будем открывать новые рабочие места»,  — сказал он.

Торговцы с Ошского рынка ранее неоднократно выходили на митинги. Они требуют дать им возможность работать. По словам участников акций протеста, мэрия Бишкека устраивает рейды на рынке, запрещая устанавливать стихийные точки продажи. Чиновники призывают торговцев работать, соблюдая законы и производить положенные отчисления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182627/
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