Артем Новиков пообещал уделять внимание экологии при разработке Джеруя

При разработке месторождения Джеруй будут особо контролироваться вопросы экологической безопасности. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на заседании народной комиссии по изучению вопросов разработки месторождения в Таласе.

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«6 января я посетил фабрику и ознакомился с состоянием хвостохранилища. Мы поручили предприятию пригласить международную независимую компанию для изучения состояния мембраны и самого хвостохранилища. 20 января прибыли специалисты компании Sensor Group, которые изучили все эти вопросы и выявили небольшие нарушения — их исправили. Предприятие установит дополнительный слой мембраны на хвостохранилище. Я хочу подчеркнуть, что безопасность хвостохранилища будет обеспечена. Но потребуется дополнительное время на установку», — сказал он.

Артем Новиков подчеркнул, что на следующей неделе создадут госкомиссию с участием компетентных госорганов, местных жителей, независимых экспертов и экологов.

«Каждый факт, озвученный гражданами проверим, и в случае необходимости факты передадут правоохранительным органам. Не будет ни одного случая, на который мы закрыли бы глаза», — отметил чиновник.

Пока фабрика не запущена, отчисляет почти 900 миллионов сомов налогов в бюджет. С запуском объем отчислений в бюджет увеличится до 4 миллиардов сомов в год. 4 миллиарда сомов — это средства, которые будут получать наши пенсионеры, учителя, врачи, милиционеры.

В ходе встречи с жителями Таласской области он напомнил, что президент Садыр Жапаров подписал указ о реформировании горнодобывающего сектора. Правительство до 1 июля 2021 года разработает проект Горного кодекса, который предусматривает разработку участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале.