Всем терпения. Садыр Жапаров прокомментировал новую структуру правительства

Президент Садыр Жапаров прокомментировал формирование нового правительства на своей странице в Facebook

По его словам, революция совершена для того, чтобы улучшить страну, усовершенствовать систему государственного управления, прекратить воровство из казны, оптимизировать излишние госорганы.

Глава государства призвал не говорить «я совершил революцию, поэтому должен оставаться на этой должности пожизненно, ее нельзя упразднять».

Садыр Жапаров призывает отказаться от навешивания ярлыков — акаевский, бакиевский, атамбаевский или жээнбековский. «Если мы так продолжим, то не сможем найти в нашей стране грамотных специалистов. Придется искать кадры с другой планеты», — пояснил он.

«В-третьих, я хотел бы ответить тем, кто критикует того или иного претендента на министерскую должность, говоря, что он враждебно относился к Садыру Жапарову и способствовал его аресту: сейчас не время для того, чтобы враждовать или родниться. Забудьте, что было ранее, ради народа, ради будущего государства. Будем терпеливы. Всевышний на стороне терпеливых», — написал президент.

Если новые назначенцы продолжат по старой привычке воровать, их немедленно арестуют. Садыр Жапаров

«Сегодня действуют 48 министерств, комитетов, агентств и других ведомств. Вот уже 30 лет сложилось так, что если кому-то не досталось должности, то сразу создают министерство. Они тратят миллиарды из казны, при этом не принося никакой пользы людям. Осталось всего 12 министерств. Только за счет энергосистемы будет сэкономлено 2 миллиарда сомов. Для маленького Кыргызстана и 12 министерств будет много. Но пока мы сделали так. Мы действуем по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Давайте не будем попирать интересы 6,5 миллиона человек ради интересов одного революционера», — отметил он.

Напомним, ранее коалиция парламентского большинства поддержала кандидатуру Улукбека Марипова на посту главы кабмина. Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству утвердит состав, структуру и программу правительства.