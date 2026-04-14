Выделить допсредства для льготного кредитования фермеров распорядился президент

Президент Кыргызстана в рамках рабочей поездки по Ошской области встретился с жителями Алайского района.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Жители Алайского района на встрече с президентом Садыром Жапаровым


Садыр Жапаров отметил, что животноводство является приоритетным направлением — здесь насчитывается более 215 тысяч голов скота, в том числе овец, коз, яков и лошадей.

Как отмечает пресс-служба главы государства, подписано распоряжение о выделении дополнительных средств для льготного кредитования фермеров и сельхозработников.

По словам президента, в районе отмечена потребность в кормах, профильным ведомствам поручено проработать и обеспечить поставки кормов для нужд алайских фермеров.

«В целях улучшения обеспечения орошаемых земель поливной водой ведутся работы по строительству насосных станций и внедрению водосберегающих технологий. В частности, продолжается строительство трубопровода «Мурдаш», завершение которого ожидается в текущем году. Кроме того, ведется строительство канала «Кунгей-2», — цитирует Садыра Жапарова пресс-служба.
