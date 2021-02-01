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Власть

Алмамбет Шыкмаматов может возглавить Агентство по привлечению инвестиций

Экс-депутат парламента, бывший соратник Омурбека Текебаева Алмамбет Шыкмаматов может возглавить Агентство по развитию и привлечению инвестиций. Об этом 24.kg сообщили источники в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что ведомство будет создано при президенте. В парламенте также сообщили, что в новой структуре кабмина будет только один первый вице-премьер. Посты заместителей главы правительства по социальным вопросам и экономическим упразднены.

В обновленном составе не будет также Эльвиры Сурабалдиевой и нынешнего и. о. министра сельского хозяйства Тилека Токтогазиева. На должность премьера предлагается нынешний председатель Счетной палаты Улугбек Марипов.

Ранее Дастан Бекешев сообщил 24.kg, что процедура согласования по претенденту на пост главы кабмина пройдет формально. Нардеп считает, что после принятия на референдуме новой Конституции правительство будет, скорее всего, сформировано вновь.

Напомним, заседание коалиции парламентского большинства пройдет сегодня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181807/
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