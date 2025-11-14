Налоговые изменения и цифровизацию обсудили бизнес и Алмамбет Шыкмаматов

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов встретился с предпринимателями, чтобы обсудить последние изменения в налоговом законодательстве и цифровизацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в центре внимания были новшества и меры, которые призваны упростить работу компаний и снизить административную нагрузку.

Председатель ГНС подчеркнул, что изменения направлены на более понятные правила для бизнеса и поддержку добросовестных налогоплательщиков.

«Все изменения имеют своей целью облегчение ведения бизнеса и развитие предпринимательства. Налоговая служба открыта к диалогу и готова совместно с бизнесом решать возникающие вопросы», — сказал он.

Замглавы ведомства Кубанычбек Ысабеков рассказал о ключевых нововведениях, внедрении электронных транзакций, оцифровке процедур и шагах по повышению прозрачности расчетов. По его словам, меры должны упростить процессы прежде всего для малого и среднего бизнеса и ускорить развитие цифровых сервисов.

Предприниматели озвучили предложения и инициативы по улучшению налоговой политики.