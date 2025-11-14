10:34
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Экономика

Налоговые изменения и цифровизацию обсудили бизнес и Алмамбет Шыкмаматов

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов встретился с предпринимателями, чтобы обсудить последние изменения в налоговом законодательстве и цифровизацию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в центре внимания были новшества и меры, которые призваны упростить работу компаний и снизить административную нагрузку.

Председатель ГНС подчеркнул, что изменения направлены на более понятные правила для бизнеса и поддержку добросовестных налогоплательщиков.

«Все изменения имеют своей целью облегчение ведения бизнеса и развитие предпринимательства. Налоговая служба открыта к диалогу и готова совместно с бизнесом решать возникающие вопросы», — сказал он.

Замглавы ведомства Кубанычбек Ысабеков рассказал о ключевых нововведениях, внедрении электронных транзакций, оцифровке процедур и шагах по повышению прозрачности расчетов. По его словам, меры должны упростить процессы прежде всего для малого и среднего бизнеса и ускорить развитие цифровых сервисов.

Предприниматели озвучили предложения и инициативы по улучшению налоговой политики.  
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350857/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники ГНС пресекли попытку незаконного ввоза шкур норки
ГНС напомнила кандидатам в депутаты о нормах налогового законодательства
Сотрудники ГНС выявили товары без документов, подтверждающих происхождение
Кабмин Кыргызстана утвердил флаг и символику органов Налоговой службы
ГНС разъяснила нормы о безналичных расчетах: наличные платежи не отменяются
В ГНС разъясняют, почему сумма за обслуживание в кафе указывается в чеках разная
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане
ГНС: Выручка кафе, подключенных к фискальному софту, выросла в семь раз
Рейд в городе Ош. Налоговая служба выявила партию незаконных лекарств
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане более 19&nbsp;тысяч человек установили самозапрет на&nbsp;получение кредитов В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов
Все майнинг-фермы в&nbsp;Кыргызстане отключили&nbsp;&mdash; Таалайбек Ибраев Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев
Более 40&nbsp;тонн форели из&nbsp;Кыргызстана пытались ввезти в&nbsp;Россию без документов Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;11&nbsp;ноября Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
Бизнес
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
14 ноября, пятница
10:17
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построена на два года раньше Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построен...
10:06
В Бишкеке светофоры массово отключаются из-за перебоев с электричеством
10:05
INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
09:59
На свалке найден мертвый младенец: в Сокулуке задержана 22-летняя мать
09:51
Половина случаев бесплодия пар связана с мужским здоровьем — уролог