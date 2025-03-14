Глава ГНС: 60 процентов компаний в сфере архитектуры и дизайна уходят от налогов

«Из общего количества зарегистрированных в Налоговой службе субъектов предпринимательской деятельности в сфере архитектуры, проектирования и дизайна 60 процентов разными способами уходят от налогов, работая в «черную», принимая оплату за услуги «налом», бартером или на личный счет», — говорится в обращении главы ГНС Алмамбета Шыкмаматова.

«Есть ряд компаний — ОсОО «Мырза-Проект», ОсОО «ТУРАН констракшн», ОсОО «Данпроф-строй» и многие другие, которые просто не отчитываются. А, например, ОсОО «Аманат Инжирининг» и ОсОО «В климат» платят подоходный налог на сотрудников, но предпочитают умалчивать об оборотах. Но если у компании есть средства на зарплату, значит, она зарабатывает. Отсюда вопрос — где налоги?» — отметил глава службы.

Пытаясь обмануть государство, те, кто не платит налоги, обманывают и обворовывают самих себя, своих детей, родителей. Алмамбет Шыкмаматов

«Государственная налоговая служба сейчас тщательно анализирует платежи и финансовые потоки в данной сфере. Нам известно, что часто уклонению от уплаты налогов в секторе содействуют и строительные компании. Они выявляются, а проверки усилят, и ни одному недобросовестному налогоплательщику, скрывающему реальные доходы, не удастся уйти от штрафных санкций и пени», — заявил глава ГНС.

Он считает, что представители данной сферы «должны быть фронтменами положительных изменений, примером для других, в том числе активно продвигая налоговую культуру». «Тем более государство создает сегодня для этого все условия», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Каждый из вас может стать резидентом Парка креативных индустрий, где упрощенная отчетность и максимально облегченные ставки налоговых отчислений. Алмамбет Шыкмаматов

Так, до 1 января 2027 года единый налог с оборота по ставке 1 процент, а с 1 января 2027-го — 2 процента, ставка подоходного налога для наемных работников 5 процентов вместо 10, а работодатель освобожден от страховых взносов на 15 лет.

«Есть и другие, не менее комфортные режимы налогообложения, под которые подходит ваша деятельность», — отметил глава ГНС. Он призвал предпринимателей выходить из тени и платить налоги.