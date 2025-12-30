Глава Налоговой службы Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов провел аппаратное совещание, на котором подвел итоги уходящего года.

По его словам, по итогам 2025-го план по налогам и страховым взносам составлял 343 миллиарда сомов. Фактическое поступление достигло 389 миллиардов. И отметил, что это обеспечило исполнение плана на 113,6 процента.

По сравнению с предыдущим годом объем поступлений увеличился на 87,5 миллиарда сомов, темп роста составил 28,9 процента.

Глава ГНС заметил, что достигнутые показатели стали историческим максимумом.

Он проинформировал, что в следующем году Налоговая служба намерена достичь более высокого показателя. Для этого есть все возможности — потенциал и опыт, а также новые правила, механизмы, цифровизация, аналитика и современные методы работы, которые будут внедрять в 2026-м.

В ГНС определили задачи на следующий год, в числе которых — усиление работы по снижению налоговой задолженности и борьбе с теневой экономикой. Реализация этих мер поспособствует увеличению поступлений в государственный бюджет.

«В рамках общей экономической политики будут продолжены поддержка производства, малого и среднего бизнеса, увеличение их количества, расширение налоговой базы, а также привлечение внутренних и внешних инвестиций. Президент и в следующем году окажет дополнительную поддержку: будут изданы соответствующие указы и внесены изменения в законодательство. Это позволит создать условия для развития стартапов и современных видов бизнеса, чтобы КР стала государством с благоприятной средой для их развития», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Заявлено о презентации в январе новой электронной системы учета Kezet. Она позволит проводить бесконтактные камеральные проверки и аналитическую работу. Все проверки будут отображаться в онлайн-режиме.