09:07
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Экономика

Достигнутые показатели в сборе налогов стали историческим максимумом — глава ГНС

Глава Налоговой службы Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов провел аппаратное совещание, на котором подвел итоги уходящего года.

По его словам, по итогам 2025-го план по налогам и страховым взносам составлял 343 миллиарда сомов. Фактическое поступление достигло 389 миллиардов. И отметил, что это обеспечило исполнение плана на 113,6 процента.

По сравнению с предыдущим годом объем поступлений увеличился на 87,5 миллиарда сомов, темп роста составил 28,9 процента.

Глава ГНС заметил, что достигнутые показатели стали историческим максимумом.

Он проинформировал, что в следующем году Налоговая служба намерена достичь более высокого показателя. Для этого есть все возможности — потенциал и опыт, а также новые правила, механизмы, цифровизация, аналитика и современные методы работы, которые будут внедрять в 2026-м.

В ГНС определили задачи на следующий год, в числе которых — усиление работы по снижению налоговой задолженности и борьбе с теневой экономикой. Реализация этих мер поспособствует увеличению поступлений в государственный бюджет.

«В рамках общей экономической политики будут продолжены поддержка производства, малого и среднего бизнеса, увеличение их количества, расширение налоговой базы, а также привлечение внутренних и внешних инвестиций. Президент и в следующем году окажет дополнительную поддержку: будут изданы соответствующие указы и внесены изменения в законодательство. Это позволит создать условия для развития стартапов и современных видов бизнеса, чтобы КР стала государством с благоприятной средой для их развития», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Заявлено о презентации в январе новой электронной системы учета Kezet. Она позволит проводить бесконтактные камеральные проверки и аналитическую работу. Все проверки будут отображаться в онлайн-режиме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356572/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговые изменения и цифровизацию обсудили бизнес и Алмамбет Шыкмаматов
Любите виски — платите. Алмамбет Шыкмаматов о необходимости повышения акцизов
Глава ГНС: 60 процентов компаний в сфере архитектуры и дизайна уходят от налогов
Глава ГНС Шыкмаматов: Будет услышан каждый, у кого есть предложения по налогам
Жизненно важные лекарства освободят от НДС — Алмамбет Шыкмаматов
Алмамбет Шыкмаматов пообещал обучить всех сотрудников Налоговой службы
ГНС планирует внедрить бесплатных налоговых консультантов
Алмамбет Шыкмаматов напомнил убрать ЭТТН и пообещал упростить ЭСФ
Алмамбет Шыкмаматов назначен главой Налоговой службы
Темиркул Балтабаев возглавил Госипотечную компанию
Популярные новости
&laquo;Платим за&nbsp;самсы, которые не&nbsp;ели&raquo;. Президент о&nbsp;Верхне-Нарынском каскаде ГЭС «Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому, доллар подешевел. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
Рубль, тенге и&nbsp;евро подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;декабря Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря
Кыргызстан будет производить системные блоки для персональных компьютеров Кыргызстан будет производить системные блоки для персональных компьютеров
Бизнес
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
30 декабря, вторник
09:04
Три тендера на ремонт дорог объявлены в городе Ош Три тендера на ремонт дорог объявлены в городе Ош
08:44
Владимир Зеленский пообещал уйти из власти после окончания боевых действий
08:40
Выпуски ценных бумаг стратегических предприятий зарегистрировал Госфиннадзор
08:22
Достигнутые показатели в сборе налогов стали историческим максимумом — глава ГНС
07:59
Лавров: Киев направил дроны на резиденцию Путина. Реакция Трампа
29 декабря, понедельник
23:39
О смартфоне со складывающимся вчетверо экраном рассказали инсайдеры
23:14
Россиянам не удалось оспорить в суде блокировку звонков в Telegram и WhatsApp
22:45
Стоимость биткоина превысила $90 тысяч
22:24
Президента Беларуси Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча