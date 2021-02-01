Коалиция большинства выдвинет на пост премьера окул бала сбежавшего Шадиева

Коалиция парламентского большинства выдвинет на пост премьер-министра председателя Счетной палаты Улукбека Марипова. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что сегодня состоится заседание коалиции. По предварительным данным, состав и структура кабмина не претерпят серьезных изменений. Вероятно, не утвердят в должности нынешнего и. о. министра образования Алмазбека Бейшеналиева. Что касается и. о. премьера Артема Новикова, то он может занять пост первого вице-премьера.

Ранее Дастан Бекешев сообщил 24.kg, что процедура согласования по претенденту на пост главы кабмина пройдет формально. Нардеп считает, что после принятия на референдуме новой Конституции правительство будет, скорее всего, сформировано вновь.

Улукбеку Марипову 40 лет. Он уроженец Ошской области. Его называют окул бала сбежавшего первого вице-премьера Аскарбека Шадиева. Долгое время был помощником президента Алмазбека Атамбаева.