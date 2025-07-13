Глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов проинспектировал торговые точки в городах Балыкчи и Чолпон-Ата на Иссык-Куле. Рейд организован для проверки легальности оборота акцизных марок управлением делами президента, ОАО «Учкун» и ГНС.

Фото пресс-службы ГНС. Алмамбет Шыкмаматов считает, что нужно повышать акциз на элитный алкоголь

Чиновники обнаружили алкогольные и газированные напитки, которые продавались без акцизных марок.

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев напомнил, что ОАО «Учкун» занимается изготовлением акцизных марок.

По его словам, стало известно, что некоторые торговцы продают товары без акцизных марок, поэтому и был организован рейд.

Некоторые магазины заранее узнали о проверке, о чем признались продавцы. Алманбет Шыкмаматов объявил строгий выговор руководителю управления Налоговой службы по городу Балыкчи и его заместителю.

Он считает, что повышение ставок можно начать с самых дорогих видов алкоголя и сигарет.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, кто пьет дорогой виски, тот и платит дорогой налог.

Глава ГНС отметил, что повышение ставок начнется с элитных продуктов и напитков.

Каныбек Туманбаев согласился и добавил, что нужно пересмотреть акцизы на алкоголь.