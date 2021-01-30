Равшан Сабиров и Петер Буриан обсудили сотрудничество Кыргызстана и ЕС

И. о. вице-премьер-министра Равшанбек Сабиров встретился со спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что обсуждались совместные планы на текущий год и другие вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом. И. о. вице-премьера отметил, что КР придает важное значение инициативе проведения Первого экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия» в Бишкеке.

«Кыргызская сторона рассчитывает, что в итоговой резолюции форума будет вынесено решение о создании секретариата со штаб-квартирой в Бишкеке. Секретариат будет заниматься подготовкой и проведением очередных ежегодных форумов в столицах разных городов ЕС-ЦА, отбором и подготовкой страновых проектов трансграничного характера, представляющих интерес для всего региона в целом. Надеюсь на то, что это предложение найдет свою поддержку среди наших соседей и в Европейском союзе», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.

По его словам, Кыргызстан во главу угла ставит трансграничные проекты по водным ресурсам, которые усилили бы интеграционные процессы в регионе. Особое значение придается водно-энергетическому балансу в Центральной Азии. Отобранные региональные проекты должны пройти имплементацию в странах региона.

«Мы уже начали подготовку к экономическому форуму. Создан оргкомитет по подготовке и проведению форума, госорганам поручено подготовить и внести на рассмотрение проекты трансграничного характера и обсудить их со своими визави в странах Центральной Азии», — добавил и. о. вице-премьер-министра.

В свою очередь спецпредставитель Петер Буриан отметил схожесть в приоритетах Европейского союза и Кыргызстана. Это касается позиции в области зеленой экономики и цифровизации.

«Я вижу, что кыргызская сторона активно работает в этом направлении. В дальнейшем мы предлагаем работать также в области верховенства права, закона, в таких актуальных темах, как человеческие ресурсы, воспитание, образование, подготовка кадров в области развития способностей нормативных подходов и исследований, гендерное равенство», — сказал спецпредставитель.

Кроме того, Петер Буриан подчеркнул, что предстоящий форум «Европейский союз — Центральная Азия» станет отличной диалоговой площадкой для продвижения проектов регионального значения.