Садыр Жапаров будет работать в Доме правительства на Старой площади

После церемонии инаугурации в Кыргызской национальной филармонии президент Садыр Жапаров приехал в Дом правительства.

Спикер парламента Талант Мамытов провел главу государства в его рабочий кабинет.

У входа Садыра Жапарова встретили председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, и. о. премьер-министра Артем Новиков и руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.

Садыр Жапаров будет работать в Доме правительства.

Здание же «Белого дома», традиционно являющееся президентским, полностью перевели на баланс Жогорку Кенеша.