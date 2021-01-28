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Власть

Садыр Жапаров будет работать в Доме правительства на Старой площади

После церемонии инаугурации в Кыргызской национальной филармонии президент Садыр Жапаров приехал в Дом правительства.

Спикер парламента Талант Мамытов провел главу государства в его рабочий кабинет.

У входа Садыра Жапарова встретили председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, и. о. премьер-министра Артем Новиков и руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов.

Садыр Жапаров будет работать в Доме правительства.

Здание же «Белого дома», традиционно являющееся президентским, полностью перевели на баланс Жогорку Кенеша.

Ссылка: https://24.kg/vlast/181490/
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