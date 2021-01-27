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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание завершило свою работу

Члены конституционного совещания завершили свою работу. Об этом стало известно по итогам обсуждения заключительной редакции Основного закона.


Председатель конституционного совещания Бекбосун Борубашов, комментируя работу членов КС 24.kg, рассказал, что проект поддержала вся команда, за исключением одного человека.

«Конституционное совещание завершило свою работу, но это не означает, что мы остановили работу. Сегодня у нас было бурное обсуждение. Многие члены совещания выразили свои мнения по поводу проекта, было много замечаний, предложений, за что я им благодарен. Мы с каждым разом улучшаем и совершенствуем наш Основной закон. На пленарном заседании мы приняли отдельные ценные предложения наших коллег. Они обязательно будут включены в проект Конституции. В результате члены конституционного совещания единогласно поддержали проект Основного закона страны, один человек проголосовал против», — сказал он.

Бекбосун Борубашов отметил, что проект на днях поступит на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша. «Были замечания. Завтра-послезавтра мы доработаем, составим протокол и передадим в Жогорку Кенеш», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181421/
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