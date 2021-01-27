Юрисдикция КР не распространяется на иностранных граждан

Юрисдикция Кыргызской Республики не может распространяться на иностранных граждан, находящихся за пределами ее территории. Так сказано в решении Конституционной палаты.

Уточняется, что КП, рассмотрев дело о проверке конституционности нормативного положения части 1 статьи 515 Уголовно-процессуального кодекса, признала не противоречащим Основному закону.

Вызвать свидетеля, потерпевшего, его представителя, эксперта, если они являются иностранцами, можно только с их согласия.

В частности, отсутствие участников следственных или судебных мероприятий компенсировано институтом депонирования показаний. Депонирование — это закрепление показаний потерпевшего и свидетеля следственным судьей. Помимо этого, отсутствие по какой-либо причине потерпевшего компенсируется обязательным участием государственного обвинителя в уголовном процессе.

Что касается интересов обвиняемого, то в соответствии с частью 3 статьи 17 УПК любые сомнения, в том числе возникшие в связи с неучастием потерпевшей стороны в судебных тяжбах, разрешаются наиболее радикальным методом и должны трактоваться в пользу обвиняемого.