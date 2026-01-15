15:29
Происшествия

Омбудсмен заявила о грубых нарушениях в центре временного содержания иностранцев

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева заявила о серьезных нарушениях прав иностранных граждан в Центре временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Чуйской области, расположенном на территории бывшей военной базы «Ганси». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, сотрудникам института омбудсмена дважды отказывали в доступе на территорию центра, что является прямым нарушением конституционного закона «Об Акыйкатчи КР». Эти факты расценены как тревожный сигнал, указывающий на возможное сокрытие нарушений.

После вмешательства Генеральной и Военной прокуратур, мониторинг удалось провести 3 ноября 2025 года. Проверка выявила неудовлетворительные условия содержания: отсутствие отопления в большинстве помещений, неисправные кондиционеры, закрытые туалеты внутри здания, использование биотуалетов во дворе, временные душевые в виде палаток.

Кроме того, задержанные иностранцы сами готовят пищу на улице, не обеспечены полноценным питанием, лишены доступа к связи и правовой помощи — у них изъяты телефоны, отсутствует возможность связаться с адвокатами, родственниками и переводчиками. Это нарушает Конституцию КР и Закон «О гарантированной государством юридической помощи».

По итогам мониторинга омбудсмен направила обращение в кабинет министров с требованием устранить нарушения. Однако в декабре 2025 года при повторной попытке проверки сотрудникам института вновь воспрепятствовали, потребовав дополнительное разрешение. Материалы повторно направлены в Генеральную прокуратуру.

Институт акыйкатчи призвал МВД принять меры в отношении должностных лиц, препятствующих законной деятельности омбудсмена и обеспечению прозрачности работы центра.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357982/
