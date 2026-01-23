В Оше задержан участковый милиционер, подозреваемый в «крышевании» иностранцев

Сотрудники ГКНБ при содействии СВР МВД задержали участкового инспектора ГОМ-3 УВД города Ош по подозрению в систематическом вымогательстве денежных средств у иностранных граждан. Об этом сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, лейтенант милиции У.О.Ш., используя служебное положение, оказывал давление на мигрантов, работающих в городе без разрешительных документов. Он угрожал им штрафами и возможной депортацией, требуя ежемесячно передавать денежные средства в размере от 5 до 20 тысяч сомов за так называемое «крышевание».

21 января 2026 года сотрудник милиции задержан с поличным при получении очередной суммы.

В отношении него проведены необходимые следственные действия. В соответствии со статьями 96 и 97 УПК КР подозреваемый водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

ГКНБ сообщает, что следствие продолжается. Оперативные мероприятия направлены на установление возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности.