Задержание Мухаммедкалыя Абылгазиева. Топ-5 самых громких скандалов экс-премьера

Накануне задержан экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Его обвиняют в незаконном обогащении и подписании постановления, по которому ЗАО «Кумтор голд компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. По версии следствия, общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.

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Бывшего главу правительства водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Завтра ему изберут меру пресечения.

Он ушел в отставку в июне 2020 года на волне громкого скандала, который разразился вокруг сделки по продаже радиочастот, и последовавших за этим уголовных дел.

Это не единственный скандал, в котором упоминается имя Мухаммедкалыя Абылгазиева. 24.kg вспомнило пятерку самых громких из них.

1 Семейный подряд Семейный подряд

Пожалуй, самым крупным скандалом, который разразился в бытность премьер-министром Мухаммедкалыя Абылгазиева связан опять же со сферой телекоммуникационных услуг. Решение реанимировать сотового оператора «КТ Мобайл» вылилось в грандиозные разборки, которые дошли до стен парламента.

В скандале вокруг компании «КТ Мобайл» отметился свояк премьер-министра Иманкадыр Рысалиев.

Он возглавлял секретариат «Открытого правительства». А заместителем директора компании «КТ Мобайл» работал сын Иманкадыра Рысалиева Эрназар Иманкадыр уулу. Родственник высокопоставленного чиновника получал зарплату 194 тысячи 410 сомов в месяц. После поднявшейся шумихи и отцу и сыну пришлось покинуть свои посты.

Вообще, премьер не очень заботился о своем имидже. То и дело в СМИ всплывали новости о весьма странных кадровых назначениях. Например, родственниками скандально известного экс-заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова оказались бывшие глава Госфинразведки Гуламжан Анарбаев и заместитель министра внутренних дел Памир Асанов.

Мухаммедкалый Абылгазиев ни разу не прокомментировал свои кадровые предпочтения.

2 Урановый скандал Урановый скандал

Не обошли стороной правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева и скандалы, связанные с разработкой месторождений. Весной 2019 года страну сотрясла волна митингов против проекта по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области.

Итогом многочисленных акций протеста стал отзыв лицензии на разработку урана.

Позже в стране приняли закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.

3 Беспорядки на Солтон-Сары Беспорядки на Солтон-Сары

Не успели в правительстве вздохнуть спокойно после урангейта, как разгорелся новый скандал. На сей раз на золоторудном месторождении Солтон-Сары в Нарынской области. На объекте не просто возникли проблемы, а вспыхнули беспорядки.

Местные жители потребовали остановить работу китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары.

И в этом случае правительство долгое время предпочитало отмалчиваться, делая вид, что ничего страшного и не происходит. Вмешаться пришлось, когда между кыргызстанцами и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.

Под натиском местных жителей правительство сдалось и просто приостановило действие лицензии Zhong Ji Mining. О защите инвесторов уже никто не вспомнил, главное было успокоить население.

4 Платить за регистрацию телефонов Платить за регистрацию телефонов

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева просто фонтанировало странными идеями. Например, оно пыталось ввести плату за регистрацию мобильных телефонов.

В проекте постановления кабмина говорилось о том, что IMEI-коды телефонов должны быть привязаны к SIM-карте.

При этом при каждой смене SIM-карты человек должен платить 100 сомов. В Госкомсвязи позже заявили, что платить будут только импортеры. Но против идеи все равно выступают общественность, юристы и сотовые операторы. В итоге идею пришлось похоронить.

Идея найти деньги любым путем, к слову, регулярно преследовала чиновников. Так, например, Мухаммедкалый Абылгазиев выступил за то, чтобы в Кыргызстане повысили тарифы на питьевую воду.

«Один кубометр воды — а это тысяча литров — обходится одному жителю Бишкека в 5,38 сома, тогда как себестоимость услуги стоит 7,70 сома. Литр воды в пластиковой бутылке стоит больше 20 сомов. Так быть не должно», — заявил еще в 2018 году теперь уже экс-премьер-министр.

Правда, поддержки спорное предложение так и не нашло, и от него пришлось все же отказаться.

5 Уволить нельзя оставить Уволить нельзя оставить

Летом 2019 года разгорелся скандал вокруг полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Тот вместо ответов на вопросы заявил журналисту, что ему, дескать, не нравится внешний вид.

Мухаммедкалый Абылгазиев опять промолчал и не счел нужным приструнить чиновника-хама.

Пресс-секретарь премьера заявил, что Мухаммедкалый Абылгазиев изучит ситуацию и даст оценку действиям полпреда. На изучение ситуации понадобилась почти неделя. Только поднявшаяся вокруг истории шумиха и не утихавшие протесты гражданских активистов заставили премьер-министра уволить Туйгунаалы Абдраимова.

К слову, долгое время не решался Мухаммедкалый Абылгазиев уволить и главу Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова.

Совбез еще в апреле 2019 года выяснил, что ГАООСиЛХ игнорирует работу по искоренению коррупционных рисков. На протяжении длительного периода не исполняет одни и те же антикоррупционные мероприятия. Вопрос решился сам собой. В конце июля 2019 года Абдыкалыка Рустамова задержали за взятку. И только после этого его уволили.