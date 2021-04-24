Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги

По уголовному делу о незаконном обогащении в отношении экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева не проведено ни одного следственного действия. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывшего главы кабмина Данияр Эркимбаев.

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По его словам, передачи от родных Абылгазиев получает регулярно, на здоровье особо не жалуется.

«Ни одного следственного действия с моим подзащитным не проведено. Ущерб по делу не установлен. Со слов моего подзащитного, ему предложили добровольно внести определенную сумму в бюджет. Однако это незаконно, поскольку сделка не связана никак с уголовным делом», — сказал Данияр Эркимбаев.

Напомним, экс-премьер-министра обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию. Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в СИЗО ГКНБ.