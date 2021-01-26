Стоит ли разрешить в Кыргызстане казино для иностранцев? Опрос

Депутаты парламента — экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков предлагают возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Но испытать Фортуну там смогут только иностранцы.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года. Идея принадлежит членам пятого созыва Жогорку Кенеша. За проголосовали 100 парламентариев.

Инициаторами введения запрета выступили нардепы Бакыт Джетигенов и Алтынбек Сулайманов. Они призвали коллег «пожалеть жен и матерей, мужья и сыновья которых стали жертвами карт и рулетки». Их поддержали Мирлан Бакиров и тогдашний вице-спикер Торобай Зулпукаров.

Напомним, нынешний сторонник открытия игорных домов Дастанбек Джумабеков тогда тоже высказывался за их ликвидацию. Бактыбека Турусбекова в пятом созыве не было. В этом он депутат от «Бир Бола». Лидер этой фракции Сулайманов в 2011 году подготовил проект о закрытии казино.

24.kg решило узнать мнение читателей на резонансное предложение нардепов.

