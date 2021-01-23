Это беспредел. Дастан Бекешев о внесении изменений в регламент парламента

Депутат Дастан Бекешев возмущен инициативой коллег о внесении поправок в регламент Жогорку Кенеша. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Прочитал законопроект об отмене общественного обсуждения проекта Конституции. Ну это уже совсем. Этим законопроектом посылают всех граждан на 3 буквы. — Дастан Бекешев (@bekeshev) January 23, 2021

Напомним, авторы законопроекта считают, что нет необходимости проводить общественное обсуждение, когда речь идет о приведении норм закона в соответствие с Конституцией, назначении референдума по Основному закону в случае, если ранее на референдуме приняли вопрос, требующий изменения Конституции.

Эксперты Института медиа полиси согласны с Дастаном Бекешевым, что нельзя лишать граждан возможности обсудить разработанный Конституционным совещанием проект главного документа страны. Но отмечают — на сайте парламента в календарном плане обсуждения законопроектов пока не увидели такой инициативы: «В расписании на следующее заседание — 27 января 2021 года — такого законопроекта нет».



Напомним, что по итогам референдума, прошедшего 10 января, большинство проголосовавших выступили за президентскую форму правления. Это значит, что теперь необходимы изменения Конституции, которые соответствовали бы результатам плебисцита.