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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Это беспредел. Дастан Бекешев о внесении изменений в регламент парламента

Депутат Дастан Бекешев возмущен инициативой коллег о внесении поправок в регламент Жогорку Кенеша. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, авторы законопроекта считают, что нет необходимости проводить общественное обсуждение, когда речь идет о приведении норм закона в соответствие с Конституцией, назначении референдума по Основному закону в случае, если ранее на референдуме приняли вопрос, требующий изменения Конституции.

Эксперты Института медиа полиси согласны с Дастаном Бекешевым, что нельзя лишать граждан возможности обсудить разработанный Конституционным совещанием проект главного документа страны. Но отмечают — на сайте парламента в календарном плане обсуждения законопроектов пока не увидели такой инициативы: «В расписании на следующее заседание — 27 января 2021 года — такого законопроекта нет».

Напомним, что по итогам референдума, прошедшего 10 января, большинство проголосовавших выступили за президентскую форму правления. Это значит, что теперь необходимы изменения Конституции, которые соответствовали бы результатам плебисцита.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180991/
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