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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Тесты кыргызстанцев на наличие нового штамма исследуют в Новосибирске

Новый штамм COVID-19 в Кыргызстане не обнаружен. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что разработан новый алгоритм, чтобы не допустить завоза нового штамма COVID-19 в республику.

«В аэропортах страны приезжающие заполняют анкету и сдают ПЦР-тесты. Готовим лаборатории к выявлению мутированного вида вируса. Анализы проверяем в лаборатории Новосибирска. Пока положительных анализов на новый вид COVID-19 у нас нет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

По данным кабмина, на борьбу с коронавирусом в 2020 году из бюджета потрачено 6 миллиардов 300 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180752/
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