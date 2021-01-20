В кабмине недовольны работой по противодействию отмыванию преступных доходов

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов поручил улучшить работу по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Чиновник отметил, что следует повысить уровень взаимодействия и координацию работы с правоохранительными органами. Ведь они в недостаточной степени реализуют или используют материалы, направляемые Финансовой разведкой.

Максат Мамытканов поручил в недельный срок представить предложения по улучшению работы в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, при этом основной упор необходимо сделать на поддержку экономики страны и внедрение новых информационных технологий в работу службы.

«Нужно переходить на новый уровень, с учетом внедрения новых механизмов финансового мониторинга и повышения эффективности работы ведомства. Правительство готово оказать посильную поддержку в укреплении потенциала службы», — заявил Максат Мамытканов.