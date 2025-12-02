Нацбанк Кыргызстана ужесточает правила платежей и борьбы с отмыванием доходов

Национальный банк Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект изменений сразу в ряд своих нормативных актов, касающихся противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в платежной сфере.

Согласно документу, корректировки вносятся в 15 постановлений правления НБ КР — от правил денежных переводов и дистанционного банковского обслуживания до регулирования деятельности платежных организаций, операторов платежных систем, работы с электронными деньгами, финансовыми маркетплейсами и услугами, связанными с виртуальными активами.

Проектом предлагается унифицировать терминологию в действующих актах Национального банка в соответствии с новым законом «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФПД/ЛПД). В частности, формулировка «финансирование террористической деятельности» заменяется на более широкий термин «финансирование преступной деятельности», уточняется использование аббревиатуры ПФПД/ЛПД.

Конкретизируются требования к идентификации и верификации клиентов, бенефициарных владельцев счетов, а также учет и хранение информации по денежным переводам, операции с электронными кошельками, банковскими картами и QR-платежами.

Банки, платежные организации и их агенты будут обязаны не менее пяти лет сохранять данные по операциям и надлежащей проверке клиентов, обеспечивать возможность восстановления всей цепочки транзакций и предоставления сведений по запросу надзорных и правоохранительных органов.

Нацбанк также закрепляет право отказать в регистрации оператора международной системы денежных переводов, если компания зарегистрирована в офшорной юрисдикции либо в стране из перечня высокорискованных, формируемого уполномоченным органом финансовой разведки. Отдельные блоки изменений касаются применения санкционных перечней, целевых финансовых санкций и мер в отношении клиентов и контрагентов из высокорисковых стран.

Ужесточаются и конкретизируются требования к программам внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД в платежных организациях и у операторов платежных систем. Они должны включать оценку рисков, постоянный мониторинг операций, порядок работы с публичными должностными лицами, обучение сотрудников, а также распространение этих процедур на агентов и субагентов.