15:21
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Экономика

Нацбанк Кыргызстана ужесточает правила платежей и борьбы с отмыванием доходов

Национальный банк Кыргызской Республики вынес на общественное обсуждение проект изменений сразу в ряд своих нормативных актов, касающихся противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в платежной сфере.

Согласно документу, корректировки вносятся в 15 постановлений правления НБ КР — от правил денежных переводов и дистанционного банковского обслуживания до регулирования деятельности платежных организаций, операторов платежных систем, работы с электронными деньгами, финансовыми маркетплейсами и услугами, связанными с виртуальными активами.

Проектом предлагается унифицировать терминологию в действующих актах Национального банка в соответствии с новым законом «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФПД/ЛПД). В частности, формулировка «финансирование террористической деятельности» заменяется на более широкий термин «финансирование преступной деятельности», уточняется использование аббревиатуры ПФПД/ЛПД.

Конкретизируются требования к идентификации и верификации клиентов, бенефициарных владельцев счетов, а также учет и хранение информации по денежным переводам, операции с электронными кошельками, банковскими картами и QR-платежами.

Банки, платежные организации и их агенты будут обязаны не менее пяти лет сохранять данные по операциям и надлежащей проверке клиентов, обеспечивать возможность восстановления всей цепочки транзакций и предоставления сведений по запросу надзорных и правоохранительных органов.

Нацбанк также закрепляет право отказать в регистрации оператора международной системы денежных переводов, если компания зарегистрирована в офшорной юрисдикции либо в стране из перечня высокорискованных, формируемого уполномоченным органом финансовой разведки. Отдельные блоки изменений касаются применения санкционных перечней, целевых финансовых санкций и мер в отношении клиентов и контрагентов из высокорисковых стран.

Ужесточаются и конкретизируются требования к программам внутреннего контроля по ПФПД/ЛПД в платежных организациях и у операторов платежных систем. Они должны включать оценку рисков, постоянный мониторинг операций, порядок работы с публичными должностными лицами, обучение сотрудников, а также распространение этих процедур на агентов и субагентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353127/
просмотров: 484
Версия для печати
Материалы по теме
Очередная схема мошенников от имени Нацбанка появилась в КР: будьте осторожны
НБ КР сообщает: мошенники используют фальшивые удостоверения сотрудников банка
Открывать специальные эскроу-счета по виртуальным активам разрешил Нацбанк КР
Мошенники от имени Национального банка обещают гражданам льготные кредиты
Нацбанк Кыргызстана не будет контролировать Государственный банк развития
Национальный банк Таджикистана выпустил юбилейную банкноту в 100 сомони
В Кыргызстане появится новый банк «Берекет Банк». Кто среди учредителей?
В Бишкеке женщины мыли окна купола нового здания Нацбанка без страховки
Самозапрет на кредиты вступает в силу с 1 ноября: как это работает
Нацбанк повысил учетную ставку до 10 процентов: что стоит за этим решением
Популярные новости
Более&nbsp;3,2 тысячи фур въехали в&nbsp;Россию с&nbsp;грузом из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Президент России заявил о&nbsp;&laquo;черном импорте&raquo; как причине очередей фур на&nbsp;границе Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
15:00
Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам парламентских выборов Кыргызстан готовится к протестам? Аналитика по итогам п...
14:58
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé
14:36
После пожара. Сроки завершения ремонта в НИИХСиТО сдвинулись
14:35
Виновника гибели в ДТП Miss Universe Beauty 7 раз задерживали пьяным за рулем
14:29
Мирланбек Казыбай уулу стал заместителем мэра Оша