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За игнорирование правил противодействия отмыванию доходов оштрафован банк

Государственная служба финансовой разведки привлекла к ответственности один из коммерческих банков Кыргызстана за нарушение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Уточняется, что банк, название которого не указано, нарушил порядок организации системы внутреннего контроля, включая риск-ориентированный подход и проверки клиентов. Также выявлены нарушения сроков и порядка предоставления информации и документов по запросу финразведки. Банк проигнорировал подачу сообщений об операциях, подлежащих контролю. Финразведка также выявила нарушения при применении целевых финансовых санкций, предусмотренных законодательством КР.

Банку выписали 14 штрафов на общую сумму 830 тысяч сомов в соответствии со статьей 355 Кодекса о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337723/
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