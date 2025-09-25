Обмен данными об отмывании доходов в СНГ: Казахстан ратифицировал соглашение

Финансовые разведки стран СНГ будут использовать единую информационную систему для обмена данными, создав Международный центр оценки рисков легализации, отмывания доходов, полученных преступным путем. Об этом в парламенте Казахстана сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

По его словам, инициатива создания центра принадлежит совету руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества.

«Соответствующее соглашение предусматривает, что оператором и координатором центра станет российская сторона. Центр будет представлять собой защищенную информсистему, призванную обеспечить эффективное межгосударственное взаимодействие подразделений финансовой разведки стран СНГ и проведение наднациональной оценки рисков. Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денег, конечное размещение активов, а также обмен сведений по ключевым видам преступлений, мошенничества, хищения бюджетных средств и налоговые преступления, и коррупция», — сказал он.

Инициатива позволит повысить эффективность выявления и пресечения трансграничных схем, обеспечит укрепление сотрудничества стран СНГ более оперативный обмен информацией между финансовыми разведками, а также будет способствовать возврату незаконно выведенных средств.

Мажилис после обсуждения ратифицировал документ. Напомним, ранее соглашение уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Оно было подписано 13 октября 2023 года в городе Бишкеке.