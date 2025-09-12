15:46
Власть

В кабмине обсудили риски финансирования терроризма и отмывания доходов

Состоялось 15-е заседание комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

Фото кабмина. Обсуждены риски финансирования терроризма и отмывания доходов

В повестке дня ключевым стал вопрос об утверждении отчета о национальной оценке рисков финансирования терроризма и отмывания преступных доходов за 2022-2024 годы.

Открывая заседание, первый заместитель главы кабинета министров Данияр Амангельдиев подчеркнул, что национальная оценка рисков является важным инструментом для выявления уязвимостей и выработки эффективных стратегий противодействия. «Мы должны постоянно совершенствовать систему и укреплять сотрудничество как внутри страны, так и на международном уровне», — отметил он.

Члены комиссии подробно обсудили отчет, уделив внимание анализу угроз и уязвимостей, включая риски, связанные с новыми финансовыми технологиями — виртуальными активами и электронными платежными системами.

По итогам заседания даны поручения руководителям госорганов по усилению межведомственного взаимодействия и повышению эффективности работы по выявлению и пресечению подозрительных финансовых операций. Решения закреплены в протоколе с установленными сроками исполнения.
