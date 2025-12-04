11:44
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Власть

Отмывание денег. Кабмин утвердил положение о проверке соблюдения требований

Кабинет министров утвердил положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В документе также прописаны список проверяющих органов, права и обязанности при мониторинге и выездных проверках.

Решением правительства проверяющими органами определены:

  • Национальный банк, который наделен правом мониторить коммерческие банки, кредитные союзы, микрофинансовые организации, обменные бюро, платежные организации, операторов/эмитентов электронных денег, жилищно-строительные кассы, а также поставщиков услуг виртуальных активов при наличии лицензии НБ КР на банковские операции;
  • регулятор финансового рынка проверяет лизинговые компании, ломбарды, НПФ, игорную деятельность, страховые/перестраховочные организации и брокеров, профучастников рынка ценных бумаг, товарные биржи и поставщиков услуг виртуальных активов;
  • уполномоченный орган по связи контролирует предприятия почтовой связи;
  • уполномоченный орган в сфере драгметаллов проверяет операции с драгоценными металлами/камнями, ювелирными изделиями и ломом;
  • Министерство юстиции — государственных и частных нотариусов;
  • саморегулируемые организации — ипотечные компании, риэлторов/посредников, независимых юристов и юридические компании, а также провайдеров услуг по созданию или управлению юрлицами.

Проверки вводятся на основе риск-ориентированного подхода. Проверяющие органы должны выявлять и управлять рисками, а также перераспределять ресурсы в пользу высокорискованных участников.  

Они также должны обновлять реестры подконтрольных лиц, соблюдать права субъектов, проверять учредителей/бенефициаров и руководство на соответствие требованиям безупречной деловой репутации.  

Проверки могут проводиться в виде дистанционного мониторинга, а также с выездом на место.

Координацию проверяющих органов осуществляет комиссия при кабмине.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/353361/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк Кыргызстана ужесточает правила платежей и борьбы с отмыванием доходов
Обмен данными об отмывании доходов в СНГ: Казахстан ратифицировал соглашение
Требования к внутреннему контролю в обменных бюро усилят: инициатива Нацбанка
Оценку рисков по борьбе с отмыванием доходов и терроризмом обсудили в кабмине
В кабмине обсудили риски финансирования терроризма и отмывания доходов
За финансирование ОПГ Кольбаева и Акматбаева задержан владелец казино «Паллада»
За игнорирование правил противодействия отмыванию доходов оштрафован банк
Росфинмониторинг просит доступ ко всем данным системы быстрых платежей
Для надзора. Рейтинг прозрачности банков будут составлять в Кыргызстане
Финразведка включила ряд криптообменников в перечень отмывающих деньги компаний
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
ОСАГО в&nbsp;MegaPay: быстро, удобно и&nbsp;доступно каждому ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
4 декабря, четверг
11:38
По делу таксиста-маньяка под стражу взяли бывших судей, прокурора и адвоката По делу таксиста-маньяка под стражу взяли бывших судей,...
11:32
Отмывание денег. Кабмин утвердил положение о проверке соблюдения требований
11:16
Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
11:10
Около 130 заявлений о нарушении прав женщин и детей поступило омбудсмену
11:02
Элизар Сманов назначен заместителем председателя ГКНБ