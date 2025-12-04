Отмывание денег. Кабмин утвердил положение о проверке соблюдения требований

Кабинет министров утвердил положение о порядке проведения проверки исполнения законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

В документе также прописаны список проверяющих органов, права и обязанности при мониторинге и выездных проверках.

Решением правительства проверяющими органами определены:

Национальный банк, который наделен правом мониторить коммерческие банки, кредитные союзы, микрофинансовые организации, обменные бюро, платежные организации, операторов/эмитентов электронных денег, жилищно-строительные кассы, а также поставщиков услуг виртуальных активов при наличии лицензии НБ КР на банковские операции;

регулятор финансового рынка проверяет лизинговые компании, ломбарды, НПФ, игорную деятельность, страховые/перестраховочные организации и брокеров, профучастников рынка ценных бумаг, товарные биржи и поставщиков услуг виртуальных активов;

уполномоченный орган по связи контролирует предприятия почтовой связи;

уполномоченный орган в сфере драгметаллов проверяет операции с драгоценными металлами/камнями, ювелирными изделиями и ломом;

Министерство юстиции — государственных и частных нотариусов;

саморегулируемые организации — ипотечные компании, риэлторов/посредников, независимых юристов и юридические компании, а также провайдеров услуг по созданию или управлению юрлицами.

Проверки вводятся на основе риск-ориентированного подхода. Проверяющие органы должны выявлять и управлять рисками, а также перераспределять ресурсы в пользу высокорискованных участников.

Они также должны обновлять реестры подконтрольных лиц, соблюдать права субъектов, проверять учредителей/бенефициаров и руководство на соответствие требованиям безупречной деловой репутации.

Проверки могут проводиться в виде дистанционного мониторинга, а также с выездом на место.

Координацию проверяющих органов осуществляет комиссия при кабмине.