В КР два банка наказали за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов

К административной ответственности привлечены два коммерческих банка Кыргызстана за нарушение законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщает Государственная служба финансовой разведки.

Уточняется, что общая сумма наложенных штрафов составила 293 тысячи сомов.

Как отметили в Финразведке, эти банки нарушили требования об организации системы внутреннего контроля, включая использование таких программ, применение риск-ориентированного подхода и проведение надлежащей проверки клиентов.

В ходе проверки также выявлены нарушения порядка и сроков предоставления уведомлений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также несоблюдение применения целевых финансовых санкций, установленных законодательством.
