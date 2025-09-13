09:28
Власть

Оценку рисков по борьбе с отмыванием доходов и терроризмом обсудили в кабмине

Комиссия по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов провела свое 15-е заседание. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Участники обсудили вопросы повестки дня и одобрили отчет о национальной оценке рисков за 2022–2024 годы. Документ отражает выявленные угрозы и уязвимости национальной системы, а также формирует стратегические подходы к их минимизации.

Первый замглавы кабмина Данияр Амангельдиев отметил, что национальная оценка рисков является важным инструментом для выстраивания эффективной системы противодействия, и добавил о необходимости укрепления взаимодействия госорганов и расширения международного сотрудничества.

Внимание также уделено рискам, связанным с развитием новых финансовых технологий, включая виртуальные активы и электронные платежные системы.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/343355/
просмотров: 91
