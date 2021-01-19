Большинство читателей 24.kg хотят видеть на посту премьера Мелиса Мырзакматова

Большинство читателей 24.kg считают, что с должностью премьер-министра Кыргызстана справится Мелис Мырзакматов. Таковы результаты опроса.

За его кандидатуру выступил 31 процент проголосовавших, это 2 тысячи 65 человек. На втором месте — Артем Новиков, его поддерживают 28 процентов, или 1 тысяча 866 читателей. За ним идет Бабыржан Тольбаев, он набрал 10 процентов — 693 голоса.

Меньше всех голосов набрал нынешний и. о. президента Талант Мамытов. Не набрали и 1 процента также Балбак Тулобаев, Курсан Асанов и Равшан Джеенбеков.

Против предложенных кандидатур проголосовали 6 процентов читателей, 430 голосов.

В Кыргызстане 10 января прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, с большим отрывом победу на них одержал Садыр Жапаров. Однако до сих пор он официально не сдал полномочия премьер-министра, а исполняет обязанности главы правительства пока Артем Новиков.