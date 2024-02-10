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Общество

Полдня о смартфоне могу и не вспоминать. Итоги опроса читателей 24.kg

Сегодня у большинства людей утро начинается не с кофе, а с просмотра сообщений на мобильном телефоне. Зависимость от смартфонов становится серьезной проблемой.

Появилось даже понятие «номофобия» — страх (фобия) остаться без мобильного телефона или вдалеке от него.

Кстати, по инициативе французского писателя Фила Марсо с 2001 года каждое 6 февраля отмечают Всемирный день отказа от мобильного телефона.

Вот 24.kg и поинтересовалось в тот день у читателей: а сколько они могут прожить без своего смартфона или другого гаджета? Всего в опросе участвовали 1 тысяча 158 человек.

Интересно, что 33 процента ответили: «Полдня могу о смартфоне и не вспоминать». Может быть, и не все так страшно? Хотя наверняка голосовали больше взрослые. Дети привязаны к гаджетам гораздо больше.

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Еще 21 процент респондентов ответили: «Один день ради такого праздника смогу продержаться». «Час-два спокойно», — отметили еще 20 процентов.

«Нисколько. Не могу без гаджетов ни минуты», — насторожили нас 3 процента опрошенных.

Но есть и те, кто целенаправленно занимается цифровым детоксом. «Обязательно раз в месяц отказываюсь от смартфона на два-три дня», — ответили 7 процентов опрошенных. Еще 5 процентов — «раз в год отказываюсь от гаджетов на 10-15 дней». В принципе отличная идея отказаться от гаджетов и посвятить это время общению с любимыми и родными.

«А у меня и нет смартфона», — ответили и, наверное, пошутили 8 процентов участников опроса. Но в том, что они пошутили, мы не уверены.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286435/
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