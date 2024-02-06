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Общество

Невозможно. Жители Бишкека о том, сколько они смогут прожить без смартфона

Бесконечный поток информации, поступающей с большой скоростью, мозг человека не в состоянии обработать без отрицательных последствий для здоровья. Поэтому один раз в год очень важно отказаться от гаджета и отметить Всемирный день без мобильного телефона.

В связи с таким праздником журналисты 24.kg опросили жителей Бишкека: а готовы ли они провести день без мобильного телефона и сколько они вообще могут продержаться без гаджетов?

В список психических заболеваний современного человека входит номофобия — это страх остаться без контакта с мобильным телефоном.

По инициативе французского писателя Фила Марсо с 2001 года каждое 6 февраля проводится акция Всемирный день без мобильного телефона.

Устройте сеанс цифрового детокса, присоединившись к мировой акции. А чтобы было легче это сделать, можете отказаться от смартфона на выходных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286023/
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