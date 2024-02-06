Невозможно. Жители Бишкека о том, сколько они смогут прожить без смартфона

Бесконечный поток информации, поступающей с большой скоростью, мозг человека не в состоянии обработать без отрицательных последствий для здоровья. Поэтому один раз в год очень важно отказаться от гаджета и отметить Всемирный день без мобильного телефона.

В связи с таким праздником журналисты 24.kg опросили жителей Бишкека: а готовы ли они провести день без мобильного телефона и сколько они вообще могут продержаться без гаджетов?

В список психических заболеваний современного человека входит номофобия — это страх остаться без контакта с мобильным телефоном.

По инициативе французского писателя Фила Марсо с 2001 года каждое 6 февраля проводится акция Всемирный день без мобильного телефона.

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