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Общество

Блокировка TikTok в Кыргызстане. Что об этом думают жители Бишкека

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызстана направила интернет-провайдерам страны письмо с просьбой ограничить доступ к социальной сети TikTok.

Ранее ведомство получило письмо из ГКНБ. В нем говорится, что в кыргызстанском сегменте TikTok «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности в детском информационном пространстве.

Чиновники ссылаются на Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, духовному, нравственному развитию».

Редакция 24.kg решила узнать мнение жителей Бишкека, как они относятся к предложению о запрете в Кыргызстане социальной сети TikTok.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291852/
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