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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

США признали Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана

Соединенные Штаты Америки признали Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана. Об этом говорится в заявлении посольства США в КР.

«Соединенные Штаты Америки поздравляют кыргызский народ с активным участием в прошедших 10 января президентских выборах. Мы высоко оцениваем работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за хорошую организацию выборов, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19», — отмечается в заявлении.

В дипломатической миссии призывали правоохранительные органы Кыргызстана расследовать факты возможных предвыборных нарушений в соответствии со всеми надлежащими конституционными нормами и законами.

«Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осуществляло долгосрочную миссию по наблюдению за выборами, которое пришло к заключению, что голосование прошло мирно, хотя и с некоторыми существенными нарушениями.

БДИПЧ также отметило, что один кандидат пользовался преимуществом непропорционально превосходящих финансовых средств и использования административных ресурсов, что привело к неравным условиям игры.

А занимавшаяся наблюдением за выборами местная организация «Общее дело» отметила многочисленные, заслуживающие доверия сообщения о запугивании избирателей в период избирательной кампании и в день выборов. Недавние события в США служат напоминанием о том, что демократия — это всегда непрекращающийся труд, требующий постоянной бдительности и приверженности сильным, независимым демократическим институтам», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что США признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана.

«Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью», — сообщается в заявлении.

Напомним, накануне в Кыргызстане завершились досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179590/
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