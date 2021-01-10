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Власть

В Казахстане тоже выборы: голосуют за новый состав нижней палаты парламента

Жители Казахстана сегодня выбирают новый состав нижней палаты парламента. Об этом сообщают местные СМИ.

В выборах участвуют пять партий: возглавляемая экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым «Нур Отан», демократическая «Ак жол», Народная партия Казахстана, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», политическая партия «Адал».

Еще одна зарегистрированная партия — Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — в конце ноября приняла решение бойкотировать выборы.

Отметим, что мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в мажилис партии должны преодолеть семипроцентный барьер. Еще девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана (АНК) — консультативно-совещательным органом, возглавляемым экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в республике. Срок полномочий депутатов мажилиса — пять лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179414/
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