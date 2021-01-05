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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Садыру Жапарову не вынесли предупреждение

Центризбирком решил не выносить письменное предупреждение кандидату в президенты Садыру Жапарову за театрализованное представление во время встречи с избирателями в Караколе.

Напомним, на ней был устроен приветственный спектакль, где переодетые люди в роли Жети аке (семи отцов) якобы благословили кандидата.

Уполномоченный кандидата Александр Мощин отметил, что эти люди — избиратели, жители Каракола. «В их фразах, действиях не было агитации, только высказаны пожелания, напутствия. На заседании рабочей группы ранее я уже говорил, что каждый избиратель имеет право выражать свое мнение любым способом, не нарушающим законодательство. Что это выглядит как театрализованное представление — это субъективное мнение. Такая встреча не была запланирована штабом. Мы считаем, что явного нарушения не было», — сказал он.

Александр Мощин добавил, что остановить такое напутствие было невозможно. «Собралась многотысячная аудитория. Представляете, если бы их стали выгонять или кандидат сказал покинуть мероприятие. Это бы выглядело не по-человечески. Кандидат вынужден был заслушать пожелания избирателей, которые пришли на встречу. Это их право быть одетыми в национальную одежду», — отметил он.

Нуржан Шайлдабекова отметила, что это выглядит как театрализованное выступление, что запрещено законодательством. «Данное видео носит такие признаки. Организатор встречи мог бы предупредить граждан, что такое выступление может быть неправильно воспринято. Увидев людей в костюмах, мог бы предположить развитие ситуации. В то же время по видео видно, что для кандидата это было неожиданностью. Организатор является доверенным лицом, и кандидаты несут ответственность за их действия», — отметила она.

Предложение рабочей группы ЦИК о вынесении письменного предупреждения кандидату за действия доверенного лица поддержали пять членов ЦИК. В итоге оно не прошло.

Большинство поддержало второе предложение — о направлении уполномоченному лицу ЦИК на рассмотрение привлечения к ответственности организатора встречи в соответствии с Кодексом о нарушениях.

Член ЦИК Адилет Сатыгулов отметил: получается, что доверенное лицо может понести наказание, а кандидат, который по закону несет ответственность за действия своих представителей, нет.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178988/
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