Выборы президента. Курсана Асанова упрекают в том, что привлекает милицию

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила информация на WhatsApp от Общественного фонда «Общее дело».

По словам заявителей, в селе Араван Араванского района Ошской области для агитации за кандидата в президенты Курсана Асанова привлекают милиционеров.

В ЦИК напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не имеют права участвовать в агитационных мероприятиях.

Документы для проверки направлены в МВД и ТИК Араванского района.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года. Участвуют в гонке 17 кандидатов.