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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Курсана Асанова упрекают в том, что привлекает милицию

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила информация на WhatsApp от Общественного фонда «Общее дело». 

По словам заявителей, в селе Араван Араванского района Ошской области для агитации за кандидата в президенты Курсана Асанова привлекают милиционеров.

В ЦИК напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не имеют права участвовать в агитационных мероприятиях. 

Документы для проверки направлены в МВД и ТИК Араванского района. 

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года. Участвуют в гонке 17 кандидатов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/178602/
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