Дорожная карта, финансовая помощь. Что Артем Новиков обсуждал с послом России

Исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Николаем Удовиченко.

Артем Новиков отметил, что имеющаяся на сегодня динамика контактов в лучшей степени характеризует стратегический уровень отношений между двумя странами. «Прежде всего от имени правительства хочу выразить благодарность российской стороне за своевременную финансовую помощь в размере $20 миллионов на стабилизацию бюджетной системы. Принятое решение является подтверждением достигнутых в ноябре текущего года в Москве договоренностей о поэтапном возобновлении оказания РФ помощи КР. На сегодня кабмин в полном объеме профинансировал все социальные обязательства перед нашими гражданами за счет бюджетных средств. Финансовая помощь российской стороны будет направлена на поддержку бюджета», — сказал он.

И. о. главы правительства продолжил, что по итогам встречи с сопредседателем Кыргызско-Российской межправительственной комиссии Алексеем Оверчуком достигнута договоренность о подготовке проекта дорожной карты по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Артем Новиков передал подготовленную проектную версию дорожной карты российской стороне для дальнейшего рассмотрения и дополнения.

«Уверен, что подписание дорожной карты в 2021 году станет стимулом для наращивания проектов в области промышленной кооперации, экономического сотрудничества и развития, а также важным шагом в повышении товарооборота между двумя странами. Кыргызская сторона готова к укреплению экономических контактов и связей с Россией», — заявил он.

Считаю, что 2021-й станет годом продолжения укрепления кыргызско-российских отношений, годом новых возможностей, в том числе расширения сотрудничества с Российской Федерацией. Артем Новиков

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Николай Удовиченко отметил имеющийся высокий уровень двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована в продолжении эффективного сотрудничества, и выразил надежду на то, что доработки российской стороны по дорожной карте лягут в основу взаимовыгодного торгово-экономического партнерства, взаимодействия и продвижения гуманитарных проектов.

По вопросу международных чартерных рейсов Артем Новиков выразил просьбу рассмотреть возможность получения разрешения российского штаба кыргызскими авиакомпаниями для выполнения чартерных рейсов с двусторонней загрузкой пассажиров при наличии оснований на въезд в Российскую Федерацию, согласно распоряжению правительства РФ от 16 марта, и с обязательным соблюдением требований о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции (ПЦР-тест).

Кыргызская сторона информировала о том, что правительство одобрило и подписало проект межправительственного соглашения по внедрению в Кыргызской Республике системы маркировки и прослеживаемости товаров, который будет направлен по дипломатическим каналам российской стороне на подписание.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух государств, в том числе вопросы активизации железнодорожного сообщения, сертификации и обеспечения вакциной от коронавирусной инфекции и дальнейшее партнерство профильных ведомств двух стран по диагностике и лечению COVID-19.