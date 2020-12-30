На избирательных участках Алайского и Чон-Алайского районов нашли нарушения

На избирательных участках Алайского и Чон-Алайского районов найдены нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

«Были проведены проверки 60 избирательных участков на предмет соответствия требованиям по пожарной и энергетической безопасности. В ходе проверок на некоторых избирательных участках обнаружены неисправные розетки, отсутствовали протоколы испытаний источников резервного питания (генераторов), генераторы были установлены в нарушение правил. Также не были укомплектованы пожарные щиты, не везде установлены огнетушители», — сообщили в инспекции.

По итогам проверок выданы предписания на устранение нарушений.

Досрочные выборы президента, напомним, пройдут 10 января 2021 года.