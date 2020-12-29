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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. На кандидата Садыра Жапарова в ЦИК поступила еще одна жалоба

В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступила жалоба от общественного фонда «Общее дело».

В ней представители ОФ указали, что на странице пользователя Facebook сотрудника Кочкорского районного управления Министерства финансов опубликована информация о том, что 27 декабря на стадионе в селе Кочкор Нарынской области состоится встреча Садыра Жапарова с жителями. Чиновник приглашал принять участие в проводимом мероприятии.

В ОФ подчеркнули, что это использование админресурса. Поскольку госслужащие не могут выступать организаторами предвыборных мероприятий и агитировать за тех или иных претендентов.

Координационная группа направила письмо в МВД, Генпрокуратуру и информировала коллег Кочкорской ТИК.

Отметим, что за использование админресурса госслужащим грозит штраф, претендент может быть снят с гонки.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.

Ссылка: https://24.kg/vlast/178427/
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