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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Адахана Мадумарова не накажут за нарушение правил агитации

Кандидат в президенты не может отвечать за действия организаторов встреч с избирателями. Так считает глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Об этом она заявила во время заседания Центризбиркома, где члены комиссии разбирали видео с изображением 13-летней девочки, читающей стих на встрече Адахана Мадумарова с электоратом в Баткене.

По словам председателя ЦИК, претендент не может нести ответственность за тех, кто пришел его послушать. Это обязанность организаторов, сотрудников регионального штаба.

«Почему они не отследили, как попал на встречу ребенок? Как его допустили к микрофону? Здесь нет вины кандидата, я так считаю. Это нарушение агитации допустили организаторы», — заметила Нуржан Шайлдабекова.

Однако член Центризбиркома Акылбек Сариев с ней не согласился. «Позвольте, руководитель штаба — это не представитель кандидата? И потом, Мадумаров ее, эту девочку, поблагодарил за выступление — это не нарушение, хотите сказать? Есть закон, давайте его придерживаться», — предложил он.

Но остальные представители избирательной комиссии выступили против решения членов координационной группы вынести письменное официальное предупреждение Адахану Мадумарову. В итоге материалы направили уполномоченному чиновнику ЦИК в Баткене, чтобы он рассмотрел ответственность организатора встречи с кандидатом, на которой оказалась девочка.

«А с чего вы взяли, что этот организатор виноват? Вы такими формулировками сами нарушаете закон и регламент», — возмутился Акылбек Сариев.

Напомним, что если кандидат получает два предупреждения, то он снимается с гонки.

Досрочные выборы президента пройдут 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178295/
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